Безопасность движения-это приоритет для Укрзализныци, поэтому она должна в первую очередь инвестировать в ремонт путей, а не покупку новых вагонов.

Об этом заявил народный депутат из фракции «Батькивщина» Михаил Цимбалюк, пишет "РБК-Украина".



"Вообще не выделяется, мало ли выделяется, средств на усовершенствование самого железнодорожного пути. Не используются современные технологии: у нас устаревшие путевые пары, устаревшая сигнализация. Устаревшие пути не меняются на более современные. Не проводится их реконструкция", - рассказал Цимбалюк.



Зато, по его словам, в УЗ планируют покупать новые вагоны, хотя критической потребности в обновлении вагонного парка нет.



«Мы видим, как руководство Укрзализныци, как и в целом министерство хочет менять подвижной состав, железнодорожные грузовые вагоны – потому что на этом просто хотят в очередной раз заработать», - пояснил Цымбалюк.



Он напомнил, что состояние железнодорожных путей не отвечает современным требованиям и не позволяет поездам развивать нужную скорость, и в большинстве случаев именно критическое состояние путей является причиной аварий на железной дороге.



«Повышение скорости, например, пассажирских поездов, требует ремонтов и обновления всего, что касается безопасности колеи, - радиусы, выравнивание, построение вместо переездов все-таки наземных переходов, чтобы уменьшить риски аварийности на этих переездах. Вообще за безопасность движения никто не заботится", - констатировал Цимбалюк.



Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав «Укрзализныци» нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.



В то же время генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что миллиарды прибылей «Укрзализныци» от грузовых перевозок не направляются на развитие компании, а тратятся на содержание непрофильных активов и разворовываются.



Напомним, ранее временная следственная комиссия ВР по вопросам проверки УЗ признала, что «Укрзализныця» находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессиональности руководства.