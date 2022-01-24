Эксперт Growford Institute, экономист Виктор Скаршевский прокомментировал сегодняшнее состояние экономики Украины и предположил, как она будет развиваться в ближайшее время.

Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

Как отмечает эксперт, сегодня украинские и российские фондовые рынки реагируют так, будто Путин уже начал войну. «Российский фондовый рынок упал так же сильно, как и украинский», - подчеркивает он. В частности, рассказывает экономист, началась распродажа российских ценных бумаг, а нерезиденты пытаются вывести свои деньги из Украины. «Этим они стимулируют девальвацию гривны, хотя это и не единственная ее причина», – подчеркивает Виктор Скаршевский.

Он считает, что российский фондовый рынок сможет восстановиться благодаря газу и нефти, хотя и не до своего прежнего уровня, в то время как Украина имеет другую ситуацию.

В то же время фондовые спекулянты, отмечает экономист, хотят обогатиться благодаря страху перед полномасштабной войной. «Мировые издания подогревают панические настроения, которые серьезно вредят экономике», - утверждает Виктор Скаршевский. По мнению эксперта, эти страхи все же не имеют оснований, но для экономики этот фактор серьезный.

Как сообщала Politeka, Скаршевский оценил риск того, что украинская экономика из-за нынешних постоянных перепадов может упасть полностью.

Также Politeka писала о том, что Скаршевский объяснил, как решить проблему недоедания в Украине.