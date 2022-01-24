Журналистка Катерина Котенкова рассказала, сколько должны будут заплатить украинцы за сбор грибов, ягод, цветов, ловлю рыбы и прочего в неположенном месте, согласно новому постановлению Кабмина.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Катерина Котенкова рассказала, что 23 декабря было принято постановление Кабмина,устанавливающее размеры штрафов за причинения вреда природно-заповедному фонду. Это касается, например, сбора грибов, ягод и прочего.

«Итак, за один срезанный гриб установлен штраф в 75 грн. Сбор ягод обойдется нарушителю в 378 грн/кг, а орехов и других плодов – 1 154 грн. За ловлю рыбы в запрещенных зонах наказание составляет от 83 до 12,5 тыс. грн за штуку: зависит от вида рыбы: «дешевле» всего караси, «дороже» – осетровые», - рассказала Катерина Котенкова.

Журналистка отметила, что также установлены штрафы за уничтожение жаб, повреждение водорослей, папоротника, выжигание гектара сухой водно-болотной растительности, повреждение клумб с пионами и георгинами, повреждение лугового или обычного газона. По ее словам, также предусмотрены штрафы за самовольную заготовку сена и самовольный выпас скота.

«Более того, за незаконный сбор или заготовку дикорастущих цветов нужно будет заплатить: 30 гривен за один цветок, 378 гривен за 1 килограмм ягод и как я уже говорила 1 154 гривен за сбор других плодов, в том числе орехов», - добавила Катерина Котенкова.

Она рассказала, что, по словам и.о. Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, по формуле расчета размер ущерба увеличивается в 10 раз и ежегодно будет индексироваться. Журналистка отметила, что чиновников хочется спросить, видели ли они, что происходило после Нового года.

«Елки, сосны валялись по дорогам, это нормально? Защищайте деревья, я не спорю, что их нужно защищать, но грибы, растения, трава, ну вы что? Видимо, денег совсем в бюджете нет, раз к такому дошли», - заявила Катерина Котенкова.

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