Общественный деятель Руслан Рыгованов высказал своё мнение по поводу политических и экономических факторов, в результате которых Россия в 2014 году оккупировала Крым и часть Юго-Востока.

Его комментарий прозвучал в программе Вадима Трюхана «Дипломатическая кухня».

«Политика – это инструмент экономики, и главное в олигархах – экономическая составляющая. А в Донецке в 2014 году не только олигархи решали свои экономические проблемы. Я там в то время разговаривал с одним из будущих боевиков, и он сказал, зачем всё это потребовалось: России нужно было 3-5 лет замеса по Донбассу, чтобы переварить Крым. Изначальный план был именно таков, а проект «Новороссия» появился уже в 2015 году. А тем временем украинские элиты вовсе не решали большой политический вопрос с Россией – они решали свои маленькие вопросы по охране своей собственности», - говорит Руслан Рыгованов.

Он напомнил, что рядом предприятий украинские олигархи владели совместно с россиянами, но сейчас эти активы полностью разделены.

«Сейчас в переговорах с Россией играют роль интересы не только олигархов, но и внешних партнёров. И чтобы понять ситуацию, нужно помнить, где чьи активы находятся», - считает Руслан Рыгованов.

Как сообщает Politeka, ранее народный депутат Виктория Гриб призвала украинское руководство решить проблему транспортной блокады Луганской ТЭС со стороны России.

Также Politeka сообщала, что, по мнению политтехнолога Юрия Подорожнего, переговоры с Россией не смогут принести мир на Донбасс.