Глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телеканала "Интер" обнародовал новые данные касательно повышения уровня безопасности и снижения смертности на автодорогах Украины.
Языком цифр
- в 2021 году на дорогах погибли на 303 человека меньше, чем в 2020 - смертность снизилась примерно на 10%;
- в течение 2021 года установлено более 200 систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения;
- в местах, где установлены комплексы автофиксации, количество нарушений снизилось на 60%, и соответственно снизилось количество ДТП с травмированными/погибшими.
Напомним, что повышение уровня безопасности и снижение смертности на дорогах Украины - это одно из приоритетных направлений работы, которые определил Денис Монастырский для своей команды, когда возглавил МВД.