Он утверждает, что его спровоцировали на преступление.

Подозреваемого в ложном сообщении о заминировании горного профессионального колледжа Криворожского национального университета отправили под домашний арест.

Молодой человек на суде заявил, что на сообщение о минировании его "спровоцировали", передает Левый берег. Он также утверждает, что считал шуткой закрытый чат в Telegram, где он оставил "заявку" на "минировании".

Его задержали в пятницу, 21 января, через день после получения информации о якобы заложенной взрывчатке в колледже. Выяснилось, что студент колледжа заказал "минирование" у администратора одного из российских закрытых чатов в Telegram, управляемого спецслужбами России.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в новом году в Украине началась новая волна ложных минирований-злоумышленники сообщают о взрывчатке в ТРЦ, метро, учебных заведениях и судах. 21 января анонимы заявили о" минировании " всех школ Киева, Симферополя. СБУ говорит, что за этим стоят российские спецслужбы, которые стремятся расшатать ситуацию в Украине.