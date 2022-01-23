Евгений Мураев дал понять, что знает о заявлении МИД Великобритании еще за несколько часов до появления самого документа.

Цель фейка от МИД Великобритании о том, что якобы «оккупационное правительство» после «вторжения России» возглавит Евгений Мураев – раскрутить Мураева как фейкового «лидера оппозиции». При этом сам Мураев «спалился», потому как дал понять, что знает о заявлении МИД Великобритании еще за несколько часов до появления самого документа.

Так политический публицист Александр Зубченко прокомментировал заявление Министерства иностранных дел Великобритании о том, что Россия якобы планирует «учредить пророссийского лидера в Киеве», а бывший народный депутат Евгений Мураев является «потенциальным кандидатом».

«Зовите меня Мураев. Евгений Мураев», – иронически прокомментировал публицист фотографию политика в Facebook, где Мураев предстал в образе секретного агента Джеймса Бонда из книг Яна Флеминга.

«Итак, по версии наших английских партнеров, именно Мураев является наиболее ярко выраженным, я бы даже сказал, оголтелым «посипакой Кремля». Шутка ли, после назначенного Форин Офисом вторжения Кремля именно Евгений планирует возглавить оккупационное правительство! А вместе с ним – вся «эскадрилья сбитых летчиков», живущих в России. Арбузов, Азаров, Олийнык и т. д… Кстати, американская CNN только что сообщила, что «у США есть такие же доказательства, как у Великобритании». Все, разоблачили!» – съязвил публицист.

При этом Зубченко сообщил, что «оппозиционер» Мураев с помощью своего телеканала «Наш» давно обслуживает интересы Офиса президента.

«Вот оно че, Михалыч! Представляете, какое коварство! Ведь в Офисе президента никто даже подумать не мог на «нашего» Мураева. Более того, редакционная политика его телеканала напрямую согласовывается с Банковой. Евгений лично встречается с главой ОП Андреем Ермаком, договаривается об информационном сотрудничестве. Получается страшная картина. Если бы не МИ-6, мы бы до сих пор не знали, кто является лидером «кремлевской колонны!» – продолжил автор.

«А что теперь делать ОП? Закрывать канал «Наш» и накладывать на Мураева санкции? Так ведь Мураев может обидеться и выгнать с «Нашего» несколько десятков спикеров Офиса президента, которые рассказывают, как «жить стало лучше, жить стало веселее» при Зеленском», – отметил публицист.

При этом, обратил внимание Зубченко, сам Мураев опубликовал свое фото в образе сотрудника английской разведки Джеймса Бонда еще до заявления британского МИД, пишет ukrainci.com.ua.

«Но что самое интересное, еще до того, как Форин Офис разоблачил «коварное коварство», поздно вечером в субботу, 22 января, Мураев уже выложил у себя в Facebook фото, где он в образе Джеймса Бонда. «Подробности завтра!» – написал «оппозиционный премьер», – сообщил публицист.

В связи с этим Зубченко пришел к выводу, что Мураев «спалился», показав, что заранее знал о заявлении МИД Великобритании.

«А ведь наш агент «ноль-ноль-Мур» «спалился». Сначала надо выбрать фотографии, затем сделать несколько вариантов коллажа, потом утвердить, сверстать и доверстать. Кто это делал, тот в курсе, что это несколько часов работы и согласований. А здесь Евгений показал, что уже готов – еще до «сенсационного» заявления Форин Офис. На самом деле выглядит так, будто Евгений заранее все знал и готовился. И «спалился», потому что «поспешишь – людей насмешишь», – подчеркнул автор.

«И получается, что Мураев – это не случайный прохожий, а полноправный герой постановки «Раскачивание ситуации под вопли «Россия нападет!». Постановки, которую «парят» нам наши англосаксонские партнеры, за сотни лет набившие руку в искусстве «разводить туземцев», – сделал вывод публицист.

«А параллельно британцы и американцы «раскручивают» Мураева как фейкового «лидера оппозиции» (только не смейтесь!). Фейковая «оппозиция» вещает от имени избирателей Юго-Востока, а на самом деле за ниточки этих «лидеров» дергают из США и Великобритании. И все бы хорошо, да Мураев поспешил, когда еще до свистка побежал занимать пьедестал «лидера оппозиции». Сначала продался, а потом «спалился», – заключил политический публицист Александр Зубченко.