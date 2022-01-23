Бывший глава Киевской ОГА и член правления НЭК "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян опубликовал фото полупустого угольного склада государственной Трипольской ТЭС под Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Бно-Айрияна в Facebook .

"Трипольская ТЭС и пустота. Все, что нужно знать о запасах угля в конце января 2022 года", - написал Бно-Айриян.

По данным Министерства энергетики, запас угля на Трипольской ТЭС 21 января составляли 37,9 тыс. т при суточном потреблении 3,5 тыс. т.

"Сейчас потребление составляет около 4 тыс. т на сутки. Запасы 38 тыс. т. Всего на 10 суток, но станция работает минимальным составом", - отметил Бно-Айриян.

По данным системного оператора НЭК "Укрэнерго", по состоянию на утро 23 января, Трипольская ТЭС работает 1 энергоблоков (по 1 контуру на двух энергоблоках) мощностью 201 МВт.

Напомним, по состоянии на 23 января запас угля на государственных ТЭС "Центрэнерго" составляет 120 тыс. т. С сентября государственные ТЭС работают минимальным составом оборудования. В отдельные дни отопительного сезона, до 90% мощностей госТЭС простаивали из-за дефицита угля.