Об этом говорится в сообщении ведомства, передает РБК-Украина.
«К торгам по продаже газа собственной добычи на февраль допущено 256 предприятий, осуществляющих производство социально значимых продовольственных товаров», - говорится в сообщении.
В январе к торгам допустили 100 компаний.
Новый список включил в себя птицефабрики и молочные заводы с годовым оборотом 2-3 млрд грн.
В частности, льготу получил завод Данон в Кременчуге, Яготынский маслозавод, которые в прошлом году заработали 1,5 и 3,6 млрд грн соответственно.
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Льгот также получили компании нардепа Степана Ивахива, аффилированные с сетью АЗС WOG. Это «Дубномолоко» и «Клуб Сыра», которые претендую на более полумиллиона куб. м газа.