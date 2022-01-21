Украина не имеет финансовых возможностей для внедрения программы "экономический паспорт" - у нас глубоко дефицитный бюджет и растущие долги.

Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Николаенко.

Депутат напомнил, что подобные программы работают в государствах, имеющих профицитный бюджет, как правило, за счет высоких доходов от добычи природных ресурсов – нефти или газа, или избыточный обсях золотовалюних запасов, которые формируются из-за постоянно положительное сальдо торгового баланса. Украина таких предпосылок не имеет.

"У нас глубоко дефицитный бюджет и у нас отрицательное сальдо торгового баланса на протяжении всех последних лет. Мы экспортируем сырье. Поэтому исходя из этого, учитывая долг, соотношение долга, который растет с сайта Минфина мы видим, что только по сравнению с 2019 годом они увеличили соотношение долга к ВВП с 44% до 53,9%. За 2021 год они еще не опубликовали, но он точно не уменьшился. Итак, это вопрос номер один, что у нас нет ресурсов», - пояснил Николаенко.

Он также обратил внимание на необоснованность финансово-экономических расчетов, которые подготовили для введения «экономического паспорта».

«Единственное, что есть у нас в пункте №5 пояснительной записки, указано, что первый годовой взнос – 21,8 млрд. А дальше будем фантазировать. На рабочей группе, которая состоялась 18.01 Минэкономики презентовало обоснованные (в кавычках, я подчеркиваю) расчеты к проекту, которые спрогнозировало без Нацбанка курс гривны к доллару, без Минэнергетики – поступления рентных платежей. И без Минфина спрогнозировало ставки по ОВГЗ и вообще не заложило инфляцию. Это относительно того, как мы пальцем в небо хотим ткнуть», - рассказал Николаенко.

Кроме того, по словам депутата, очень значительные средства будут идти на содержание Фонда будущих поколений, который в 2037 году, когда будут осуществляться первые выплаты детям, будет составлять 1,8 триллиона. В частности, ежегодные выплаты на содержание фонда в первый год - 60 млн.грн, а к 2037 году-154 млн. грн.

Депутат также отметил недопустимость дискриминации детей по возрасту рождения, ведь «экономический паспорт» получат только те, кто родился с 1 января 2019 года. Поэтому, по его мнению, этот законопроект не может быть поддержан Верховной Радой.

"Почему с 2019 года, если в Конституции четко сказано, что не может быть дискриминирована по разным признакам. Чем дети, в 2018 году хуже детей 2019 года?",- сказал Николаенко.

Ранее народный депутат Украины Михаил Цымбалюк заявил, что президентский законопроект об экономическом паспорте (№6394) должен быть доработан, чтобы избежать серьезных рисков для госбюджета.

В то же время экономист Александр Охрименко заявил, что средства, которые украинцы получат по президентской программе об «экономическом паспорте» через 18 лет, могут обесцениться, поэтому выплаты будут мизерными.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.