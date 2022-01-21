Украине надо сохранить мораторий на вывоз леса-кругляка и стимулировать развитие собственных деревообрабатывающих предприятий.

Об этом заявил Председатель ассоциации деревообработчиков и лесозаготовителей Львовщины Николай Когут, передает Главком.

По его словам, отмена моратория на экспорт леса-кругляку, приведет к упадку отечественной деревообрабатывающей отрасли, которая не будет сырья. "Риски большие. Еще больше закроются деревообрабатывающие предприятия", - сказал Когут.

По его мнению, мораторий должен быть сохранен, и государство должно создать условия для развития собственной деревообработки на средних и малых предприятиях, в частности в западном регионе страны.

"Нам надо не отменять мораторий, а поддерживать как лесоводов, так и деревообработчиков, какие - то программы разрабатывать», - считает Когут.

Он подчеркнул: бизнес ожидает от власти создания четких и прозрачных правил работы, он готов честно работать и от этого выиграет страна, ведь будет получать больше налогов в бюджет, чем если просто будет экспортировать сырье.

«Предприниматели, местные деревообработчики, им ничего не надо. Им надо только дать закон, дать нормальные условия, и пусть себе развивается наш местный деревообработчик, и платит налоги. Нам надо каркасные дома строить, строить заводы, которые производят ламели, щитовые. Какую-то конечную крупную продукцию. Даже если мы делаем ту же вагонку - это перспектива», - подытожил Он.

Напомним, в 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляку) на 10 лет. Однако в сентябре 2021 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4197-д о рынке древесины, в котором есть пункт о снятии моратория на экспорт.

Ранее замминистра экономики, торговый представитель Тарас Качка заявил, что Евросоюз порой действует в собственных интересах, и защищает собственный рынок. Так, сейчас они облесняют собственные территории, а от Украины требуют снять мораторий на экспорт леса. Поэтому украинская власть, со своей стороны, должно найти баланс между этими инициативами, и прежде всего защищать собственный рынок, как это делают в Европе.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин заявила, что Украине нужно разработать механизмы защиты в сфере лесного законодательства, и только потом снимать мораторий на экспорт леса. Иначе это решение просто упростит вывоз сырья из Украины, но никак не защитит наши национальные интересы.