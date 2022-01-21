Временные ограничения подачи света могут быть связаны с ремонтам електрообладання, присоединением потребителей или авариями на сетях.

Об этом сообщил юрист, председатель ОО «Энергетический омбудсмен» Александр Трохимец, передает Главком.



Александр Трохимец отметил, что сейчас активно развивается мысль, что сейчас свет отключают через «веерные» отключения.



«Это 100% манипуляцией и игрой на страхах общества, что хорошо помнит «веерные» 90х. Если обратиться к официальным источникам – сейчас «веерные» отключения не происходят», – подчеркнул эксперт.



По его словам, временные ограничения подачи тока происходят из-за аварий на энергооборудовании или плановых работ облэнерго, не имеющих никакого отношения к «веерным» отключениям.



«Поломки энергооборудования с учетом изношенности сетей – ожидаемая ситуация. На путь ее исправления мы стали только в 2021 году – приняли RAB-регулирования и стали усиленно обновлять сети», – отметил Трохимец.



По его словам, для обновления сетей и необходимы плановые работы, для проведения которых надо временно отключать свет: «это является прямой обязанностью энергокомпаний. Стоит понимать, что эти работы проводятся в первую очередь в интересах потребителей. Ведь чем больше энергетики ремонтируют, обновляют линии и подстанции, тем меньше будет аварий, а значит реже непредсказуемо будет исчезать свет у нас с вами».



Кроме того, временно отключают свет для того, чтобы присоединить новых потребителей. Операторы системы распределения должны это делать в сроки, определенные законодательством. По словам руководителя ОО «энергетический обмудсмен», если операторы системы распределения не будут выполнять присоединение в срок, их будут ждать штрафы Регулятора НКРЭКУ.



При этом регулятор НКРЭКУ очень четко регулирует на сколько имеют право отключать свет при плановых работах. Зимой отключение должны длиться не более 6 часов. «За этим следят, и если энергетики превышают эту норму – они несут ответственность», – подчеркнул Трохимец.



Напомним, эксперт по энергетике Сергей Чех сообщал ранее, что облэнерго целый год проводят работы на электросетях для их обновления. Отключения света, которые могут сопровождать эти работы, не связаны с так называемыми «веерными» отключениями.