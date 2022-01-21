Присоединиться к этому проекту, который воплощается в рамках эстонско-украинской программы «Стойкая Украина» при поддержке Министерства иностранных дел Эстонии и посольства США в Украине.

МВД присоединилось к реализации проекта «Усиление устойчивости Украины путем развития регионального опыта по вопросам безопасности».

"Уже в этом месяце полицейские, гвардейцы, мчс и пограничники совместно с соответствующими представителями местных администраций, СБУ и ВСУ примут участие в межсекторных и інтердисциплінарних стимуляционных кризисных учениях, которые связаны с национальной стойкостью в разрезе информационной безопасности, кризисной и стратегической коммуникации", - написала в своем Фейсбук заместитель министра МВД Мэри Акопян.

Предполагается, что в течение января-мая 2022 года серия двухдневных мероприятий пройдет в восьми городах Украины: Сумах, Днепре, Запорожье, Мариуполе, Херсоне, Николаеве, Харькове и Одессе.

"Спасибо эстонским партнерам за последовательность в реализации совместных планов, за актуальные и качественные исследования вопросов безопасности и практическую помощь Украине", - подытожила Мэри Акопян.