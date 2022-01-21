Политический аналитик Руслан Бизяев высказался по поводу недавнего визита в столицу Украины главы американской дипломатии Энтони Блинкена, а также поразмыслил над настоящей целью его приезда и предположил, какими будут последствия.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

По словам эксперта, из-за назначения прокурора САП Блинкен бы не летел в Киев, поскольку такие вопросы можно спокойно решить дистанционно и на уровне профильных специалистов. «Тогда в чем смысл визита?», - спрашивает он.

По мнению Руслана Бизяева, Энтони Блинкен уезжал с целью передать определенную непубличную информацию. «В последнее время мы наблюдаем диссонанс между заявлениями американских политиков и СМИ – и наших», - отмечает аналитик. В частности, отмечает он, США предупреждают практически о ядерной войне, как это было во времена Трумэна и перед созданием НАТО. В то же время президент Зеленский, говорит аналитик, не так давно отрицал возможность развертывания войны и уверял, что контролирует ситуацию.

Следовательно, считает эксперт, целью визита Блинкена может быть личная встреча с президентом Украины и передача важной информации, ведь для этого ему пришлось лететь в Киев. «Блинкен мог заявить, что Донбасс и украино-российские отношения – это зона ответственности Европы», - предполагает Руслан Бизяев. Он считает, что сейчас может происходить переориентация на видение конфликта с Россией с американского на европейское. Тем не менее, подчеркивает аналитик, публично о таких вещах не говорят.

Как сообщала Politeka, Суслов предположил, что визит Блинкена в Киев может быть связан с делом Порошенко.

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