Таинственный медиум и таролог Анна У. рассказала, что такое любовная магия и какую цену люди платят за приворот.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«Люди, которые просят сделать приворот, должны понимать, что после этого обязательно будут последствия, такие как разочарование. Зачастую люди, которые заказывают этот обряд, сталкиваются с разочарованием и в итоге не получают того, чего хотели. Человек лишенный воли становится агрессивным, раздражительным, нервозным и начинает болеть по мужской части или страдать алкоголизмом. В основном так происходит, если приворот сделан неправильно или же он сделан повторно. Есть еще обряд «присушки», конечно, он легче чем приворот, но он действует на более короткий срок», - рассказала Анна У.

Медиум сказала, что обряд «присушки» делается разными методами и способами, но приворот гораздо сильнее. Однако приворот, объяснила она, это та же самая порча, при которой вызываются сущности с потустороннего мира и привязываются к человеку. Эти сущности, подчеркнула она, навевают человеку мысли о том или ином субъекте и человек начинает о нем думать, хотеть и возжелать. Есть привязки сексуальные и душевные, подчеркнула она, но для того, чтобы это сработало, люди должны быть в отношениях.

«Человек, который заказывает приворотный обряд, берет на себя грех. И рано или поздно за этот обряд придется платить этому человеку или его детям. А привороженный человек теряет свою волю, ведь его привязывают на энергетическом уровне. Он становится сам на себя не похожим, потому что это искусственная любовь, а не настоящая. Поэтому я советую сто раз подумать, прежде чем заказывать такой обряд. Я вообще считаю, что такие обряды неправильно делать, ведь есть другие методы, как усилить любовь, семейные отношения на более крепкие, чистые и можно поставить защиту на вашу семью», - резюмировала Анна У.

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