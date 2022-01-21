Утверждённый приказом Министерства аграрной политики №5 от 5 января 2022 года реестр компаний, имеющих право получать социальный газ по льготным ценам, исчез с официального сайта министерства.

Страница с перечнем компаний недоступна для пользователей, сообщается об ошибке 404 Not Found, передает Obozrevatel.

Этот список состоял из около 6800 компаний, среди которых крупнейшие агрохолдинги страны, специализирующихся на экспорте курятины, растительного масла, зерна и прочих продуктов. В частности, в этот реестр попали холдинги Kernel Андеря Веревского, МХП Юрия Косюка, Roshen Петра Порошенко, сеть АЗС ОККО и ряд других крупнейших компаний страны.

Напомним, 30 декабря Кабинет Министров обязал частные газодобывающие компании продавать до 20% своего газа по льготной цене производителям хлебопродуктов, молочной продукции и агрохолдингам. В перечень компаний, которые имеют право на льготный газ вошло 7 тыс. компаний.

В свою очередь Ассоциаций газодобывающих компаний Украины заявила, что такие решения правительства приведут к снижению добычи газа на 1 млрд куб. м, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу правительства реэкспортом газа обратно в Европу.