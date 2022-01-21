Укрзализныця должна инвестировать в ремонт железнодорожных путей, чтобы не потерять доход от грузовых перевозок.

Об этом заявил директор GMK Center Станислав Зинченко, передает РБК-Украина.

«50% путей требуют и ремонта и тотальной реконструкции. Т.е. сегодня 7 тыс. км путей требуют капитального ремонта, но ежегодно проводится ремонт 200-300 км. В прошлом году – всего 48 км. Это вообще парадокс! Еще 3 тыс. км требуют реконструкции. УЗ заложила 850 млн. грн, это 10% от общего объема инвестиций в 2020 году, в 2021-м - чуть больше, но этого не хватает. Необходимо ежегодно где-то 3-4 млрд. грн, а не 800 млн., чтобы просто пути не разрушались», - рассказал Зинченко в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, чтобы привести железнодорожные пути в нормальное состояние, улучшить движение и повысить скорость поездов, как на европейских дорогах, а также обеспечить безаварийность, необходимы значительно большие инвестиции – около 60 млрд грн.

Эксперт подчеркнул: УЗ хронически не выполняет свои инвестиционные планы по ремонту инфраструктуры, что негативно сказывается как на скорости передвижения по железной дороге, так и на его безопасности. И если ситуация не изменится, компания продолжит терять своих клиентов, которые будут переключаться на альтернативные пути доставки своих грузов.

«Грузовые перевозки – очень прибыльные, за счет них УЗ и живет. У них от 15% до 30% прибыльность у грузоперевозок. Т.е. для того, чтобы зарабатывать деньги, УЗ должна ремонтировать пути», - объяснил Зинченко.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав «Укрзализныци» нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок, иначе поездам и вагонам будет не по чему ездить.

В свою очередь гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак отмечал, что ситуация с перевозками железной дорогой значительно ухудшилась: из-за плохого состояния путей оборачиваемость вагонов выросла на четверть и отправители сталкиваются с дефицитом вагонов. Поэтому главными приоритетами для УЗ в новом году должны стать закупка достаточного количества локомотивов, и ремонт железнодорожного полотна.