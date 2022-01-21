Блокирование работы «АрселорМnиттал Кривой Рог» уничтожает инвестиционный климат Украины и дискредитирует страну на международной арене.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, передает Главком.



«Истории с арестами счетов крупнейшего инвестора в Украине «Криворожстали», когда появляется сообщение об арестах и наложения штрафов с миллиардными суммами на компании «Синэво» или на «Новую почту» – это открытая информация... За этим стоит не просто некомпетентность, за этим стоит коррупционная составляющая», – сказал Кушнирук.



По его словам, такие действия крайне негативно влияют на имидж страны и отпугивают инвесторов. Ведь, если власть разрешает незаконные действия в отношении одного из крупнейших иностранных инвесторов, такого как «АрселорМиттал», то и других может постигнуть такая же участь.



"То, что вызывает власть за последние два с половиной года по всем комплексам проблем – это действия с одной стороны откровенные некомпетентности, а с другой стороны просто растущая сногсшибательная коррупция, которая причем уже начинает доходить до уровня времен Януковича», – отметил Кушнирук.



Он подчеркнул: коррупция и давление на бизнес со стороны власти дискредитируют Украину, делают ее невыгодной для инвестирования, и инвесторы будут выводить свои капиталы из страны.



«Общаясь с бизнесменами, я слышу от них разговоры о безумном наглый коррупционное давление со стороны чиновников, которого они не помнили, начиная с 2013 года. Поэтому сейчас мы наблюдаем именно ту ситуацию-вроде бы люди живут как последний день, пытаются украсть и получить взятки как можно больше здесь и сейчас, а потом просто побегут из страны по всему миру», – подытожил Кушнирук.



Ранее инвестаналитик Сергей Фурса заявил, что блокирование работы «Арселормиттал» – это позорная история, о которой будут говорить на международных встречах, в том числе в Давосе.



Напомним, 4 января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината «Арселормиттал Кривой Рог». В компании выразили возмущение этим решением, которое было осуществлено во исполнение решения Шевченковского суда от 30 ноября 2021 года по иску Государственной налоговой службы.



В свою очередь экономист Алексей Плотников отметил, что блокирование работы «Арселор Миттал» налоговой службой приведет к тому, что в Украину не придет ни один иностранный инвестор, а украинские инвесторы будут пытаться вывести отсюда свой бизнес.