Комиссия по регулированию в транспортной сфере должна быть независимым органом, подчинение ее президенту сделает ее инструментом давления на бизнес.

Как передает РБК-Украина об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя регистрацию в Верховной Раде законопроекта о создании Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (№6514).

"Я считаю, что это катастрофа, потому что тогда нивелируется вообще идея создания этого органа, который должен был быть независимым. Я понимаю, что у президента есть желание управлять всем. Но это желание завершится катастрофой для всего и у всех», - сказал Омелян.

Он напомнил, что сейчас ситуация на железной дороге является критической – компания получает миллиардные убытки несмотря на то, что тарифы на перевозки постоянно повышаются. Кроме того, отсутствие инвестиций в ремонт инфраструктуры привело к замедлению движения по железной дороге и росту оборачиваемости вагонов, из-за чего УЗ теряет клиентов.

"Запланированные убытки 2021 года должны были достигать 8 миллиардов гривен. И лишь благодаря повышению грузовых тарифов удалось нарисовать прибыль в 450 миллионов. Но мы понимаем, что это фактически вытащили деньги из карманов бизнеса и переложили в государственную компанию, которая продуцирует коррупцию и неэффективность. Критика нарастает, бизнес теряет, оборачиваемость вагона растет. Никаких масштабных изменений и никакого финансирования под эти изменения не предусмотрено», - рассказал Омелян.

По его мнению, намерение президента контролировать регулятора отрасли и в ручном режиме устанавливать тарифы, еще больше усугубит ситуацию и усилит давление на бизнес, который пользуется услугами УЗ.

«Желание президента в ручном режиме самостоятельно устанавливать тарифы, я считаю, переходит всякие границы... Фактически сейчас таким образом будет еще один инструмент давления на бизнес. То есть, условно, если президент будет считать нужно заблокировать или конкретного предпринимателя, или целые сектора железнодорожных перевозок, - он просто будет в ручном режиме устанавливать те тарифы, которые будут ставить на грань рентабельности или вообще делать банкротами любую компанию, которая зависима от транспортных услуг Укрзализныци», - пояснил Емельян.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный проект закона «О внесении изменения в Закон Украины "О транспорте" (№6514), который предусматривает создание Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Согласно законопроекту НКРТ подчинена Президенту Украины.

Ранее экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина заявила, что законопроект, которым предусматривается создание НКРТ, противоречит Конституции, поскольку президенту предоставляются несвойственные ему полномочия.