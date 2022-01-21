Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий во время эфира на «Украинском радио» предупредил, что Украине стоит готовиться к атаке со стороны РФ.

Фрагмент этого выступления он опубликовал у себя в блоге.

По мнению Андрея Билецкого, Зеленский занял довольно странную позицию, ведь в сегодняшней ситуации РФ может развернуть полномасштабную войну с Украиной, а президент игнорирует подготовку к этому и советует не волноваться.

К тому же, отмечает лидер Нацкорпуса, весь мир считает возможность нападения на Украину серьезной проблемой. «А лидер фракции «Слуга народа» заявляет, что Запад разгоняет (месседжи о нападении, - Ред.), чтобы разогнать инвесторов», - подчеркивает он.

Андрей Билецкий убежден, что остановить войну поможет подготовка к ней на высоком уровне, поэтому стоит заниматься армией и военно-промышленным комплектом Украины. «Между паникой и подготовкой лежит просто пропасть. Надо заниматься не гаданиями «нападут или не нападут», - заключает он.

Как сообщала Politeka, представители Нацкорпуса заявили, что состояние черкасских бомбоубежищ оставляет желать лучшего.

Также Politeka писала, что Билецкий объяснил, как успокоить общественность в условиях возможного развертывания войны.