Дипломат Александр Чалый рассмотрел вопрос о том, каким образом различные стороны видят возможное разрешение или временное прекращение военного конфликта с Россией на Донбассе.

Свой комментарий он дал в программе «Романенко. Беседы».

«В переговорах США и России одной из главных тем стало замораживание войны на Донбассе. Причём именно США педалируют эту тему, а Россия стремится сначала решить стратегические вопросы. При этом госсекретарь США Блинкен заявил, что Минские соглашения менять не следует – там уже есть всё, что нужно. Это совпадает с позицией Москвы, тогда как Зеленский требует изменить эти соглашения – поскольку обстоятельства изменились, и это, на мой взгляд, очень смелое требование. Кроме того, недавно Андрей Ермак пообещал в ближайшее время отработать формулу арбитра на линии разграничения. По его словам, сейчас планируется привлечь Германию и Францию к контролю над выполнением пунктов соглашений о разведении войск и прекращении огня. Сам я всегда отстаивал эту идею», - рассказывает Александр Чалый.

По его мнению, сейчас начались реальные подвижки в осуществлении этой идеи.

«Этот вопрос должны обсудить внешнеполитические советники в Берлине до конца января. Сейчас огонь на Донбассе прекратился, и это нужно стабилизировать», - считает Александр Чалый.

Как сообщает Politeka, ранее он рассказал о трёх возможных сценариях развития ситуации вокруг Украины.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Чалого, для Украины оптимальным был бы статус нейтральной державы.