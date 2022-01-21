Писатель и журналист Остап Дроздов рассказал, как изменилось медийное пространство и психология потребителей информационных услуг, где ключевым является холодное созерцание и совсем не работают смыслы.

Об этом он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».

Журналист признается, что жалеет новое поколение, потому что оно тратит собственное время на тик-токи, а это, по его мнению, настоящее убийство времени. В частности, отмечает Остап Дроздов, пользователи тик-тока просто быстро щелкают пальцем по экрану, листая видео за видео. «Это видео клипового типа, непродолжительные, бессодержательные, просто инфотейтмент. Я вижу как человек проваливается в час, два часа. Залипание на эту клиповую систему трэша является убийством времени, а я им настолько дорожу», - объясняет он.

Как объясняет Остап Дроздов, с возрастом он понял, что возраст является особенной ценностью и капиталом, он буквально вытекает сквозь пальцы. Поэтому, подчеркивает писатель, ему просто жалко тратить этот ресурс на залипание в такие бессодержательные вещи.

В то же время гость программы отмечает, что они находятся в разломе времен, какими бы модерными и современными не выглядели. Он и сам причисляет себя к этой категории, к обломку старого времени, когда письма писали от руки и приносили их на почту в переговорный пункт. «У меня не было мобильного телефона до 20 с чем-то лет, а интернет у меня появился около 30-ти, и где у меня было время на прямое общение с природой, с небом, книгой, смыслом, а не с чем-то общим, текущим», – рассказывает Остап Дроздов.

Сейчас же, отмечает журналист, происходит отмирание ретро-СМИ, то есть печатных, а значит, и их шарм уходит в прошлое. «На этом переходном времени работали смыслы, вдумчивость, а не холодное созерцание чего-то, даже несмешного», - подчеркивает он.

Как сообщала Politeka, Дроздов заявил, что его увольнение с «Четвертого телеканала» является тревожным симптомом.

Также Politeka писала о том, что Журавский рассказал о закрытии телеканалов и заявил, что в Украине создается единоличная власть.