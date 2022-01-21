Начало 2022 года стало настоящим испытанием не только для правоохранительных органов, которые немедленно реагируют на все такие сообщения, но и для учащихся, родителей и педагогических коллективов образовательных учреждений.

Только с начала 2022 года поступило 339 сообщений о минировании, из них 306 сообщений поступило по электронной почте, 27 – по телефону и 6 – лично или по почте. И это половина всех таких сообщений, полученных за весь 2021 год.

Подчеркиваем. Правоохранители реагировали на все сообщения о минировании. Нами проверено - 3 183 объекта. Несмотря на то, что ни одно из таких сообщений ни разу не было правдивым, органы полиции реагируют на каждое информацию и вместе с соответствующими администрациями проводят проверку.

Сегодня мы можем уверенно констатировать: серия псевдозамінувань является ничем иным как элементом гибридной агрессии и спланированной информационной операции. Цель информационного терроризма – держать украинцев в напряжении и вселить неуверенность в собственной безопасности, и сделать это не так террористическим актом, как возможностью, что подобное может произойти. Поэтому главное-сохранять спокойствие.

Кроме того, мы знаем, что псевдосообщения о заминировании поступают с временно неподконтрольной территории Украины или из Российской Федерации. Отмечаем, что заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности согласно статье 259 УК наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.

И последнее. Мы подчеркиваем, все сообщения о заминировании оказались ложными. Просим вас, особенно родителей школьников, не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.