Об этом он рассказал на канале «А как на самом деле?».
Как объясняет эксперт, властям нужно это резонансное дело для того, чтобы общественность забыла о настоящих проблемах. Он подчеркивает, что у Украины проблемы как во внутренней, так и во внешней политике.
В частности, рассказывает Руслан Бизяев, сейчас украинцы начали пожинать первые плоды отопительного сезона, но его конец и даже середина еще не скоро. Кроме того, политолог указывает на проблему управляемости между столицей Украины и регионами, а также на открытый вопрос компетенции и компетентности кадров в органах власти.
Об экономических проблемах он рассказывает подробнее, в частности, о неблагоприятной экономической ситуации вокруг государства. «Когда сырьевые ножницы начинают работать в обратную сторону. Когда мы имеем дорогие энергоносители, стагнацию или падение наших экспортных позиций. Безработица, куча отраслей сейчас в подвисшем состоянии», - объясняет Руслан Бизяев.
Как подчеркивает гость программы, Украина имеет намного более важные проблемы, чем Порошенко, но власть создает такую картинку, чтобы убедить в этом общество. «Проблемы слишком большие. Надо перегружать картинку. Дальше промедление смерти подобно», - говорит эксперт. Тем временем, добавляет он, игра продолжается.
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Как сообщала Politeka, Соломчук поразмышлял над тем, кто выиграет от ситуации, в которую попал Порошенко.
Также Politeka писала о том, что Томенко сравнил антирейтинги нынешнего президента Зеленского и его предшественника Порошенко.