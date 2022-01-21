Своё суждение он высказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Я не вижу в украинской экономике предпосылок для катастрофы. Да, в 2022 году экономическая ситуация в стране будет ухудшаться по сравнению с 2021 годом – это касается и инфляции, и обменного курса. Для этого есть объективные причины. Но каких-то катастрофических сценариев я не вижу. Было бы ошибкой считать, что Украине откажут в кредитах – другое дело, что в нынешней ситуации брать их мог бы только сумасшедший. Доходность евробондов недавно составила 24 процента годовых, но эта цифра экономически ничем не обоснована, а порождена единственно паническими настроениями. Уже сейчас их доходность начала снижаться», - отмечает Виктор Скаршевский.

По его мнению, ухудшение экономической ситуации не будет слишком значительным.

«Мы только что прошли самый пик нагнетания панических настроений. Это сказалось в том числе и на обменном курсе, который теперь не сможет быстро восстановиться до прежнего уровня, но резко падать тоже не будет», - полагает Виктор Скаршевский.

Как сообщает Politeka, ранее он пояснил, почему Украина вынуждена импортировать продовольствие, хотя могла бы экспортировать его.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Скаршевского, украинская экономика будет и впредь отставать от мировой.