Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

По словам политика, украинцев убеждают, что противостояние между командами Зеленского и Порошенко является главным конфликтом в государстве. «Одни вроде бы борются с коррупцией, другие вроде бы защищают Украину. В принципе, эта борьба выгодна обеим сторонам, но, на мой взгляд, невыгодна Украине», - рассуждает он.

Как объясняет Николай Томенко, это отвлекает общественность от действительно важных вопросов. В частности, отмечает он, вместо дела Порошенко стоило бы говорить о катастрофе в украинской экономике и энергетике, о близкой инфляции и росте стоимости продовольственных товаров.

Кроме того, рассуждает гость программы, акцентируя внимание на деле Порошенко, действующая украинская власть занимается мобилизацией своего электората. «Зеленский напоминает слова, сказанные им на дебатах, о том, что он – приговор Порошенко, и эти слова хоть и с запозданием, но осуществляются», - подчеркивает Николай Томенко. В то же время команда Порошенко, отмечает политик, пока не имеет возможности ни показать хоть какие-то результаты, ни договориться с остальной оппозицией.

Как сообщала Politeka, Томенко заявил, что в Украине очень мало политиков, доверие к которым выше, чем недоверие.

Также Politeka писала о том, что Соломчук рассказал, кто выиграет от ситуации, в которую попал Порошенко.