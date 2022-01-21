Госпредприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" осуществило ряд транзакций на счета фирм с орбиты олигарха Коломойского.

Об этом пишет Главком.



Компании ПАО «Днеправиа» и ООО «Международный аэропорт «Днепропетровск» получили 36 млн грн от госпредприятия «Финансирование инфраструктурных проектов», которое оплачивает строительство нового аэродрома в Днепре за бюджетные миллиарды. Об этом говорится в сюжете Bihus.Info.



Отмечается, что в конце 2021 – начале 2022 года «Финансирование инфраструктурных проектов» осуществило ряд транзакций на счета фирм из орбиты олигарха Игоря Коломойского.



В назначении платежей сказано, что бюджетные деньги уплачены частным компаниям как «Оплата за покупку недвижимого имущества; Строительство международного аэропорта «Днепропетровск». Вероятно, речь идет о выкупе старых объектов для строительства новой взлетной полосы.



Журналисты указывают, что ООО «Международный аэропорт «Днепропетровск» принадлежит ПАО «Днеправиа», которая, в свою очередь, принадлежит ООО «Галтера». Все три три компании считаются сферой интересов бизнес-группы олигарха Игоря Коломойского. Владельцами долей в» Галтере " записаны фирмы с Кипра, Белиза, БВО и Украины.

По данным государственного имущественного реестра, «Международный аэропорт «Днепропетровск» и «Днеправиа» владеют объектами недвижимости в аэропорту Днепра. Объекты аэропорта оказались у структур олигарха во время приватизации государственной авиационной компании «Днеправиа» при президентстве Виктора Ющенко. На балансе госкомпании находился имущественный комплекс аэропорта.



Во время приватизации взлетная полоса должна была быть передана государству, а покупатель («Галтера») обязывался инвестировать в аэропорт сотни миллионов гривен. Однако ни первое, ни второе частные собственники не выполнили. Государство неоднократно пыталось вернуть старую взлетную полосу себе и даже расторгнуть договор купли-продажи акций «Днеправиа». Но в 2020 году Верховный суд отказался удовлетворить иск государства к структурам из «группы Коломойского».



Напомним, команда Владимира Зеленского потратит почти 6 млрд грн. из бюджета на строительство нового аэродрома в Днепре под брендом инициативы президента «Большое строительство». А компания с орбиты Игоря Коломойского "Международный аэропорт" Днепропетровск " может претендовать на то, чтобы стать эксплуатантом новой взлетной полосы.