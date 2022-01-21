Святая вода действует на человека в полной мере именно тогда, когда он пытается беречь себя от греха и живет по Закону Божьему. Как сообщает Центр информации УПЦ об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

Предстоятель УПЦ объяснил, что во время Великого освящения воды читаются святые молитвы, через которые на агиасму нисходит благодать Божия и дает силу побеждать всякое зло.

"Умный тот человек, который святую воду берет домой, пьет каждый день, умывает себя. Но это нужно делать с молитвой. А не просто принимать, как лекарство. Святая вода-это большая святыня", - подчеркнул владыка.

Причем, как добавил архипастырь, святая вода действует на человека в полной мере именно тогда, когда он пытается беречь себя от греха и живет по Закону Божьему.

Митрополит Онуфрий дал наставление, Как правильно обращаться со святой водой дома.

«Возьмите святую воду домой, обрызгайте ею свое жилье, все, что есть в доме - и домашних животных, и скот также. Все окропляется святой водой, потому что все нуждается в благодати Божией, все живет Божественной силой. Ведь Бог дарует благодать для всего творения, из которых человек является высшим. Поэтому нужно стараться жить так, чтобы выглядеть как высшее Божественное творение, а не уподобляться за страсти к скотины бессловесной», - отметил он.

В завершение Предстоятель пожелал божьей помощи в проведении жизни в молитве, благочестии, чтобы достичь вечного спасения.