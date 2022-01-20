Член наблюдательного совета государственной компании "Укрзализныця" Сергей Лещенко полностью повторяет нарративы Офиса президента по ситуации с уголовным преследованием бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на статью издания "Украинская правда".

"Что тогда пришлось бы делать с кумом Путина? Как объясняли обществу, что тот под домашним арестом, а Порошенко просто на свободе", – добавляет источник в ОПУ. Впоследствии в своем Telegram-канале такой же месседж повторил член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, который медийно адвокатирует любые действия Владимира Зеленского и его окружения", - говорится в статье.