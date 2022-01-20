Представители Черкасской ячейки Национального Корпуса прокомментировали состояние бомбоубежищ в Черкассах и назвали его неудовлетворительным.

Об этом говорится в Telegram-канале «Национальный Корпус».

Как сообщается в публикации, официально в Черкассах есть 80 бомбоубежищ, а 4 из них даже противорадиационные. Представители Нацкорпуса рассказывают, что ветераны обращались с этими вопросами к власти, но безуспешно, поэтому самостоятельно проверили эти бомбоубежища и сделали неутешительные выводы.

Руководитель Черкасской ячейки Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук отмечает, что они посетили 10 бомбоубежищ, но большинство уже разрушены или находятся на закрытых территориях, принадлежащих предприятиям. «Единственное бомбоубежище в нормальном состоянии нам удалось найти у городского совета. Очевидно, чтобы чиновникам было где спрятаться в случае полномасштабной войны», - констатирует он.

В публикации говорится, что представитель Общественного совета при ОГА и ветеран полка «Азов» Ярослав Лысенко обратился к депутатам Черкасского городского совета уже во второй раз. «Он отметил необходимость проведения ревизии хранилищ и их укомплектования, а также создать алгоритм действий для гражданского населения в случае полномасштабного российского вторжения», - подчеркивается в сообщении.

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