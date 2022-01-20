Об этом он рассказал в своем блоге.
«Взаимные выпады США и РФ напоминают ритуальные индейские танцы вокруг выбранной жертвы. Вот только индейцы эти – что американские, что русские – потрясают ядерными томагавками и дубинками вокруг Украины. А Украина ведет себя абсолютно безвольно, безропотно и безнадежно. Не то, что противостоять даже сбежать не пытается», - сравнил Александр Кочетков.
По его словам, США однозначно превосходят Россию экономически, поэтому давят именно в этом направлении. Соответственно, говорит политолог, Россия, поднимая ставки, уповает только на различные формы агрессии – от кибератак до прямого вторжения.
«Так что, большая война с Россией неизбежна? И да, и нет. Точный ответ отсутствует, потому что мы живем в гибридном мире и ничего определенного, кроме моральных императивов, у нас уже не осталось. И те размываются. Кремль хочет, чтобы Украина последовала тем же курсом, что и Беларусь», - считает Александр Кочетков.
Он объяснил, что России нужно, чтобы политико-экономический хаос в нашей стране привел к власти марионеток Кремля, которые заключили бы условный «Минск-3» и подчинили Украину под РФ. То есть, объяснил Александр Кочетков, чтобы все важные геополитические, экономические и военные вопросы решались в Москве, а в основном Украина была на самообеспечении и сама себя кормила.
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«Соответственно, вторжение в Украину российских танковых колонн, поддержанных мотопехотой, несущих разрушение инфраструктуры, для Кремля элементарно не выгодно. А вот произвести ракетно-бомбовый удар по нашим военным объектам – это вполне вероятно. От крылатых ракет нас не защитят ни министерство обороны, ни постановка женщин на военный учет, ни даже запись в Конституцию о нашем стремлении в НАТО. А вот натовское ПВО нам бы помогло», - отметил Александр Кочетков.
Как сообщала Politeka, Александр Кочетков рассказал, какие планы у российской власти на Украину.
Также Politeka сообщала, что Александр Гончаров объяснил, почему военнослужащие достойны более высокой оплаты своего труда.