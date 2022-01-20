Об этом он сообщил в своем блоге.
Как рассказывает руководитель Центрального штаба Нацкорпуса, 14 областных федераций уже были против переизбрания Владимира Продивуса в должности президента, бойкотировали это решение и вообще считают его нелегитимным. Поэтому сейчас, говорит он, главное требование – проведение честных выборов на должность президента Федерации бокса.
По словам Максима Жорина, Федерацией бокса Украины всегда можно было гордиться, но не с таким руководителем однозначно. «В сети опубликовали очередные приключения президента Федерации бокса Украины Владимира Продивуса. На фоне возможного полномасштабного вторжения РФ вместе со своими российскими друзьями агитирует за «единый народ», - рассказывает он.
Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса добавляет, что подобные случаи были уже и раньше, но сегодняшняя ситуация – это уже критическая точка.
Как сообщала Politeka, Жорин заявил, что РФ уже готовится выводить семьи дипломатов с территории Украины.
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Также Politeka писала, что Билецкий объяснил, как успокоить общественность в условиях возможного развертывания войны.