Об этом он сообщил в своем блоге.

Как рассказывает руководитель Центрального штаба Нацкорпуса, 14 областных федераций уже были против переизбрания Владимира Продивуса в должности президента, бойкотировали это решение и вообще считают его нелегитимным. Поэтому сейчас, говорит он, главное требование – проведение честных выборов на должность президента Федерации бокса.

По словам Максима Жорина, Федерацией бокса Украины всегда можно было гордиться, но не с таким руководителем однозначно. «В сети опубликовали очередные приключения президента Федерации бокса Украины Владимира Продивуса. На фоне возможного полномасштабного вторжения РФ вместе со своими российскими друзьями агитирует за «единый народ», - рассказывает он.

Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса добавляет, что подобные случаи были уже и раньше, но сегодняшняя ситуация – это уже критическая точка.

Как сообщала Politeka, Жорин заявил, что РФ уже готовится выводить семьи дипломатов с территории Украины.

Также Politeka писала, что Билецкий объяснил, как успокоить общественность в условиях возможного развертывания войны.