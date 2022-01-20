Государственное регулирование цен на природный газ приведет к снижению добычи газа на 1 млрд куб. м в год и усилит зависимость Украины от импорта газа.

Об этом говорится в письмах «Первой энергетической ассоциации Украины» к премьер-министру Денису Шмыгалю и председателю комитета Верховной Рады по энергетике Андрею Герусу, сообщает РБК-Украина.

«Введение нерыночных механизмов регулирования цены приведет к пересмотру компаниями своих инвестиционных программ, объемов бурения и как следствие сокращению добычи украинского газа. По нашей оценке, только в 2022 году страна недополучит 6-6,5 млрд гривен инвестиций, а добыча газа будет сокращаться на 1 млрд куб. м с каждый следующий год», - говорится в письме.

Ассоциация подчеркнула, что эти объемы газа будут замещаться импортом, что приведет к дальнейшему росту цен на украинском рынке и энергетической зависимости Украины, в первую очередь от России.

«ПЭАУ» обращает внимание, что принятием постановлений Кабинет Министров нарушил международные обязательства Украины, в частности Соглашение об ассоциации с ЕС, которым предусматривается, что цена на газ для промышленных потребителей формируется исключительно на рыночных условиях.

«Хотим напомнить, что именно из-за государственного регулирования в части установления низких ценовых ограничений (price cap) на рынке электроэнергии, энергогенерирующие компании не имели достаточного количества оборотных средств для закупки топлива при подготовке к отопительному сезону, что уже второй год подряд ставит под угрозу стабильное прохождение осенне-зимнего периода», - подчеркнули в ПЭАУ.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6800 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.