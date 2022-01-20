10 из 23 энергоблоков ТЭС государственной компании «Центрэнерго» не работают из-за нехватки угля.

Об этом свидетельствуют данные системного оператора НЭК "Укрэнерго" по состоянию на 17: 00, передает РБК-Украина.

Всего в работе находится 7,5 энергоблоков. Остальные 6 блоков находятся на ремонте. Больше всего энергоблоков из-за нехватки угля простаивает на Змиевской ТЭС. На станции не работает 6з 10 блоков. На Трипольской ТЭС из-за отсутствия угля простаивает 2 блока и 1 контур на Углегорской – 1 энергоблок.

По данным Министерства энергетики, по состоянию на 20 января на государственных ТЭС «Центрэнерго» находится 130 тыс. тонн угля. Ни одна из трех ТЭС не выполняет минимальный норматив накопления угля.

Напомним, с начала года запасы угля на складах украинских ТЭС увеличились на 56%, в основном благодаря частным компаниям – Донбассэнерго и ДТЭК. Львиная доля увеличения запасов угля произошло за счет роста запасов топлива на ТЭС ДТЭК Энерго, которое составило 81% или 223 тыс. т.

Напомним, ДТЭК Энерго за сентябрь-декабрь 2021 года импортировал 880 тысяч тонн угля, несмотря на глобальный дефицит и рекордные цены на мировых рынках. Всего компания законтрактовала 10 кораблей с углем из США и Колумбии. Государственная "Центрэнерго" за это время получила 4 судна с углем.