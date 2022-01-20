Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий поделился своими мыслями о призыве украинского президента Владимира Зеленского не паниковать из-за возможного развертывания войны.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению Андрея Билецкого, президент Украины зря приравнивает панику и подготовку. «Между паникой и подготовкой к испытаниям на самом деле огромная разница! Активная подготовка к отпору, решение материальных проблем ВСУ, реальное, а не профаническое, создание терробороны – гораздо больше успокоили бы украинцев и инвесторов, чем неадекватные ролики», - объясняет он.

Тем не менее, убежден лидер Нацкорпуса, руководство Украины просто не хочет иметь такую ответственность и проводить подготовку к возможным опасностям, а потому игнорирует проблемы и скрывает их.

Попутно он приводит краткий синопсис по обращению Зеленского: «1) Россия не нападет, она атакует ваши нервы и иностранных инвесторов (которые до этого ломились в Украину); 2) ничего делать не будем, готовиться не будем, летом посадим картофель, осенью набухаемся, весной Пасха – она же «День Победы» (все ли наоборот?)».

Кроме этого, добавляет Андрей Билецкий, вместо того, чтобы готовиться к возможной войне, власти советуют верить в государство и его военное могущество. Также он вспоминает о намерениях построить самую большую трассу Ужгород-Луганск и задает несколько вопросов: эта трасса должна быть новой или параллельной уже имеющимся, а также к чему здесь оккупированный Луганск, который никто освобождать не спешит.

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