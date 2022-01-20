Как сообщает Центр информации УПЦ об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.
Блаженнейший рассказал, что Господь всем дает дар спасения, однако вместить его в себе могут только те, кто крещен во имя Святой Живоначальной Троицы, живет благочестиво, соблюдает Божественные священные законы.
Предстоятель УПЦ призвал беречься от греха и дал три совета о том, как уберечь от него душу.
«Во-первых, нужно бороться с гордостью и завистью и стараться говорить умные, полезные и добрые слова.
Во-вторых, нужно стараться соблюдать пост, который очищает человеческое тело и дает свободу души познать и понять Бога.
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В-третьих, нужно стараться каждое воскресенье ходить в храм на богослужения, где человек получает от Бога таинства, которые нужны для земной жизни и которые дарят благодать Божию», - рассказал архипастырь.
Митрополит Онуфрий добавил: «чтобы благодать Божия действовала в нас, нужно не воровать, не обманывать друг друга, быть терпеливыми друг к другу. «Это те священные законы, которые принес Господь на землю», - добавил Блаженнейший.