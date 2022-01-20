Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко сопоставил антирейтинги нынешнего президента Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.
Свой комментарий он дал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
«Насколько я знаю, антирейтинг Порошенко сейчас немного уменьшился. Есть два показателя антирейтинга: недоверие и жёсткий отказ при любых обстоятельствах голосовать за этого политика. Недоверие – это ещё не так страшно, с ним можно что-то сделать, даже превратить в доверие. Кстати, Порошенко всё ещё лидирует по антирейтингу, но сейчас Зеленский его догоняет. Вообще в Украине очень мало политиков, доверие к которым выше, чем недоверие. Поэтому доверие легче получить спортсмену, певцу, артисту – ведь в обществе нет недоверия к нему. Отсюда, собственно, и возник феномен Зеленского», - говорит Николай Томенко.
Но, по его мнению, президент должен обладать определённым набором качеств.
«Я думаю, конфликт Зеленского и Порошенко ведёт Украину в тупик. Фактически мы сейчас возвращаемся во времена прошлой президентской кампании. Стране нужно вырваться из этой ловушки, тем более что мы уже видели обоих противников на посту президента, - считает Николай Томенко.
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Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что Путин теперь позиционирует себя в качестве продолжателя дела Ленина как создателя Советского Союза.
Также Politeka сообщала, что Томенко рассказал об огромных суммах, которые получили народные депутаты за рождественские каникулы.