Народный депутат партии «Слуга народа» от Ровенской области Дмитрий Соломчук поразмышлял над тем, кто выигрывает от ситуации, в которую попал бывший украинский президент Петр Порошенко.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

Прежде всего гость программы отмечает, что в случае подозрения нужно прийти и дать свои показания, бежать – лишнее. «Не нужно бояться украинских судов и правоохранительных органов, реформированием которых ты же и руководил», - подчеркивает Дмитрий Соломчук. По его мнению, кто-либо может оказаться в аналогичной ситуации, но не каждый будет давить на суд, чем как раз и занимается Порошенко.

В то же время политик считает, что больше всего от этой ситуации выигрывает как раз и сам Порошенко, ведь благодаря этому он у всех на слуху. «А поскольку предъявить своим сторонникам какие-то успехи он не может, то старается из этой ситуации выжать максимум, и пока ему это удается. Создавать яркую картинку он умеет», - объясняет он. Но Зеленскому и «слугам», подчеркивает Дмитрий Соломчук, эта ситуация отнюдь не выгодна.

В общем-то, рассуждает гость программы, если человек не виноват, то и бояться ему нечего. «Но политики в этой ситуации, вместо того, чтобы соблюдать закон, начинают колядовать, щедровать, показывать свой патриотизм», - подчеркивает он. По мнению Дмитрия Соломчука, все действия Порошенко сейчас направлены на то, чтобы создать образ сильного лидера и закрепить за собой электорат.

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