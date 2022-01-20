Олигарх Игорь Коломойский с ведома президента Владимира Зеленского в 2019-2020 годах зарабатывал на торговле углем с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявила бывший народный депутат Татьяна Чорновил.

«В 2020 году Коломойский и Зеленский завозили уголь из России, из ОРДЛО на украинскую «Центрэнерго». Остановили добычу на украинских шахтах. А кто вез этот уголь на государственное "Центрэнерго"? Я скажу, что в основном это была фирма «Синтез-Ойл», - заявила Чорновил.

Она утверждает, что во время избирательной кампании 2019 года кандидат в президенты Владимир Зеленский пользовался автомобилем, который зарегистрирован именно на «Синтез Ойл».

"Та же самая фирма --" Синтез-Ойл " -- она засветилась во время предвыборной кампании Зеленского. Именно на машине, зарегистрированной на эту фирму, ездила охрана Зеленского. То есть все пазлы складываются",-отметила экс-нардеп.

Напомним, летом 2019 года, после президентских выборов, контроль над государственной «Центрэнерго» получил Игорь Коломойский. Руководить компанией был назначен Владимир Потапенко, которого олигарх публично назвал «понятным ему менеджером».

С тех пор и до начала 2021 года все закупки угля, мазута и газа осуществлялись через структуры Коломойского. А вся электроэнергия «Центрэнерго» продавалась с дисконтом структурам олигарха.