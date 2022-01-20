Об этом он рассказал в своем видеоблоге на YouTube.
Прежде всего, эксперт отмечает, что каждое государство стоит на защите собственных национальных интересов, что и было продемонстрировано в Женеве. «Многие спрашивают, почему Россия позволяет себе так нагло разговаривать с США, которые позиционируют себя как лидера свободного мира», - отмечает он.
Тарас Загородний в этом контексте сравнивает РФ с хищником, прекрасно видящим, что администрация президента Байдена слаба. «А Россия чувствует: сейчас она может добиться от американцев всего, чего захочет», - подчеркивает политолог. В частности, отмечает он, президент США говорит и делает разные вещи, например, несмотря на обещания оказывать Украине помощь, отменяет санкции против «Северного потока-2».
Сейчас же, говорит политолог, РФ, по сути, хочет, чтобы страны Восточной Европы не были членами НАТО. Финляндия и Швеция, наблюдая за действиями России, уже заявили о своем желании присоединиться к Альянсу, хотя во времена холодной войны они оставались нейтральными.
Тарас Загородний подчеркивает, что переговоры в Женеве шли в течение семи с половиной часов, поэтому он убежден, что эти вопросы точно поднимали. «Запредельные требования России – это лишь приглашение к разговору, но что-то она для себя моет выторговать», - отмечает политолог.
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Как сообщала Politeka, Загородний заявил, что Украина – одна из причин глобальной игры, которую ведут Россия и США.
Также Politeka писала о том, что Бортник прокомментировал недавно прошедшие в Женеве американо-российские переговоры.