Журналистка Виктория Панченко сообщила, какие доплаты назначены пенсионеркам за детей, в каком случае и в каких размерах они предусмотрены, а также как дополнительно засчитывают стаж за уход за детьми.

Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

Согласно закону Украины о пенсионном обеспечении, рассказывает Виктория Панченко, время ухода неработающей матерью за малолетними детьми добавляется в ее стаж работы, но речь идет о периоде, пока каждому ребенку не исполнится 3 года. «То есть уход за каждым ребенком до трех лет засчитывается матери как стаж», - подчеркивает она.

Тем не менее, отмечает журналистка, здесь есть определенные нюансы. «Если на протяжении этого времени женщина была в официальном декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком, тогда этот стаж засчитывается на основании родовой книги», - объясняет она. Как отмечает Виктория Панченко, этот стаж записан на работе и его зачисление происходит автоматически. В случае, если женщина потеряла работу перед родами или не работала в течение этого времени, добавляет она, стаж учитывают на основе свидетельства о рождении.

Следовательно, констатирует журналистка, не важно, есть ли у женщины работа в это время или нет – она все равно получит стаж. Она объясняет, что различие в этом отношении состоит только в способе зачисления. В частности, рассказывает Виктория Панченко, женщине могут засчитать стаж до 3 лет за каждого ребенка, если согласно трудовой книжке она имела определенные перерывы на работе во время беременности и до трех лет из-за воспитания ребенка, но в этот же период у нее рождается еще ребенок. «Получается, если женщина родила троих детей, то она автоматически получает 9 дополнительных лет стажа», -заключает она.

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