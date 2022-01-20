Правительство определяет кто из производителей социально важных продуктов получит льготную цену на газ в ручном режиме.
Об этом пишет издание
"Компании будут отбираться в ручном режиме, этим занимается специально созданный комитет", – уверяет собеседник.
5 января Минагрополитики опубликовало список из 6800 компаний, которые имеют право на льготный газ. Среди них оказались крупнейшие агрохолдинги страны, которые принадлежат аграрным олигархам.
«Здесь и миллиардер Юрий Косюк с холдингом МХП, и компании группы Kernel Андрея Веревского, и хлебобулочный бизнес сети АЗС ОККО Виталия Антонова», - отмечает издание.
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Собеседники ЭП в правительстве уверяют, что министерский перечень предварительный, и льготы получат лишь те предприятия, которые производят социально важные продукты.
Напомним, в конце декабря 2021 года правительство обязало частных добытчиков газа часть своего ресурса по льготным ценам продать аграрным предприятиям.
Идею правительства о продаже «социального» газа аграрным холдингам раскритиковали в Ассоциации газодобывающих компаний, предупредив об угрозе снижения добычи на 1 млрд. м3 в год.