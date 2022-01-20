Журналистка Екатерина Котенкова прокомментировала те доплаты за газ, которые украинцам придется платить в январе этого года, в частности температурные коэффициенты.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

По словам журналистки, этот январь принес украинцам множество сюрпризов в сфере тарифов. «В частности были повышены цены на услуги водоснабжения и водоотвода, а также введены новые тарифы на доставку голубого топлива. Но на этом не останавливаются», – рассказывает она.

Как вспоминает Екатерина Котенкова, сначала была абонплата за газ, потом появился и аванс, а теперь у украинцев требуют оплаты еще и за прошлые годы. Сейчас же, констатирует она, население должно будет доплачивать часть денег за температурные коэффициенты.

Журналистка объясняет, что стандартными условиями поставки газа в Украину являются воздух температуры 20 градусов выше нуля, а атмосферное давление – 760 мм ртутного столбика. То есть, говорит она, погодные условия разнятся летом и зимой, газ расширяется и сжимается – это зависит от температуры. Следовательно, отмечает Екатерина Котенкова, показания счетчика умножают на коэффициент, который зимой выше, а летом – ниже, чтобы приблизить объем газа к стандартным условиям.

Следовательно, подытоживает она, при более высоком коэффициенте и платить за газ придется больше. «Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг запретила облгазам делать доначисления по коэффициенту для населения еще в 2018 году», - напоминает журналистка. Как она объясняет, тогда определили, что тарифы на газ уже включают разницу в коэффициентах.

Екатерина Котенкова рассказывает, что потребители также обращались в суд, чтобы упразднить необоснованные начисления, газовики же со своей стороны подали встречный иск и в результате доплаты за температурную разницу вернули. «И теперь Верховный суд вернул доплаты за температурные коэффициенты и обязал всех оплатить те суммы, которые им насчитают дополнительно. Отмечается, что теперь облгазы смогут вполне законно насчитывать дополнительные суммы за предыдущие годы В общем, что хотят, то и творят», - сообщает журналистка.

Как сообщала Politeka, Котенкова заявила, что тарифы и коммуналка станут самым главным вызовом в текущем году.

Также Politeka писала о том, что Котенкова предупредила о нарастании критической точки в социальном напряжении.