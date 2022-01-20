Политический аналитик Руслан Бизяев прокомментировал вероятность того, что путинская Россия или какая-либо другая страна сможет диктовать свою волю всему остальному миру.
Своё мнение он высказал в программе «Прогноз» на канале «Знай 24».
«В реальной политике нет ультиматумов – есть национальные интересы и зоны их защиты. Никакая страна не может навязать всем какую-то одну концепцию – ни России, ни США, ни Британия, ни Китай. Эта концепция через какое-то время канет в Лету. Собственно, в последние тридцать лет мы именно это и наблюдали, а сейчас концепция гегемона постепенно начинает отходить на второй план и девальвироваться», - отмечает Руслан Бизяев.
По его мнению, события развивались таким образом именно потому, что была принята одна концепция.
«Новая концепция должна заключаться в том, что нет победителей и побеждённых, а значит, не может быть ультиматумов. Но для этого необходимо, чтобы произошёл процесс смены политических элит. Сейчас тот процесс уже потихоньку идёт на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке. Именно Ближний Восток первым понял и принял новые правила игры и начал действовать по ним. Сейчас премьер-министр Израиля Беннет называет Объединённые арабские эмираты военно-политическим союзником и выражает готовность защищать их интересы. Два года назад такое было невозможно даже вообразить», - говорит Руслан Бизяев.
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Как сообщает Politeka, ранее он оценил нынешнюю ситуацию в украинской экономике.
Также Politeka сообщала, что Бизяев констатировал начало противостояния двух военно-политических блоков – НАТО и ОДКБ.