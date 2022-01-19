Своё мнение он высказал в программе «100% Лямец».

«Нам рассказывают о современных аэропортах по всей Украине, в которых билеты якобы будут стоить, как на железной дороге. Теоретически можно допустить, что государство будет за это доплачивать, такие механизмы есть – было бы желание. Нам говорят, что в Украине есть собственный производитель самолётов – «Антонов», и он может производить продукцию не хуже «Мрии». Суть идеи национальных авиалиний в том и состояла, чтобы покупать украинские самолёты. Вот только «Мрий» на весь мир осталось... Да, это хорошие самолёты, но старые. И теперь чиновники говорят: мы бы покупали самолёты «Антонова», но их пока нет, а мы хотим запустить программу поскорее. Поэтому сейчас мы будем покупать французские самолёты», - рассказывает Сергей Лямец.

Он напоминает, что именно во Франции находится штаб-квартира компании Airbus.

«Airbus и Boeing – это главные конкуренты на рынке пассажирских самолётов. Не спорю, самолёты у них очень хорошие. Но наши чиновники рассказывают: мы наняли французских консультантов, а они посоветовали эту компанию. Так что украинская авиакомпания будет покупать не украинские самолёты, а французские», - отмечает Сергей Лямец.

Как сообщает Politeka, ранее он рассказал о том, почему Украина отказалась от своей доли советских ресурсов.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Лямца, тема советских вкладов может стать политическим проектом.