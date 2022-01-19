"Порошенко за государственную измену освобожден под личное обязательство. Юрий Хорт, в свое время, провел 2 года за решеткой только за то, что разорвал его портрет со словами: «Это не мой президент. Я за него не голосовал». Поэтому я присоединяюсь к заявлению КИП к чему и вас призываю", - написал Игорь Криворучко участник Евромайдана и ветеран АТО.

«Мы имеем десятки фактов пыток в местах несвободы, несправедливого судопроизводства, сфабрикованных преследований и заказных нерасследованных покушений.

В те времена, Порошенко уверял нас и зарубежных партнеров, в том что успешно провел судебную реформу. Мы почувствовали на себе эту реформу. Поэтому не удивляет нынешнее недоверие Порошенко к реформированному им судопроизводству. Поэтому мы не считаем, судебную волокиту в отношении Порошенко политическим преследованием. Это соревнование представителей большой политики за власть с использованием судов и силовых органов.

Призываем каждого, кто подвергся преследованию от режима Порошенко, рассказать свою историю. Несмотря на все, надеемся, что судебный процесс над Петром Порошенко и Виктором Медведчуком будет проходить максимально прозрачно, объективно, с соблюдением действующего законодательства и всех уголовно-процессуальных требований. А не так, как во времена президентства самого Порошенко», – говорится в заявлении.

Активисты КИП не считают дело против пятого президента Украины Петра Порошенко политическими преследованиями и в своем заявлении акцентируют внимание на репрессии против ветеранов АТО и политических оппонентов во времена президентства самого Порошенко.