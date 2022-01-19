Госпредприятие "Гарантированный покупатель" 65 дней не выплачивает 3 млрд грн задолженности предприятиям возобновляемой энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление межфракционного депутатского объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда".

"Оплата была осуществлена ​​частично и не перед всеми производителями электроэнергии. Скандальные изменения руководства госпредприятия и ручные команды от Кабмина привели к тому, что выплачено было лишь 16,3 млрд грн. И еще 3 млрд грн остаются заблокированными в середине ноября новоназначенным руководством "ГарПока". Уже прошло 65 дней и сменены два руководителя, но эти средства остаются заблокированными и не выплаченными предприятиям ВИЭ", - отмечают депутаты.

МФО "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" обеспокоена дискриминацией отрасли и отмечает, что вопрос полной оплаты задолженности перед производителями "зеленой" энергии предусмотрен Меморандумом Украины с МВФ, выполнение положений которого обязательно для продолжения программы.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

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