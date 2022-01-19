В случае отмены моратория на вывоз леса-кругляку отечественные деревообрабатывающие предприятия будут иметь дефицит сырья. Об этом заявил Президент ассоциации деревообрабатывающих, мебельных предприятий и организаций Юрий Медведев, пишет "Главком".

"В первую очередь пострадают ЧП, малые предприятия. У нас же из крупных предприятий, в принципе, только заводы ДСП, и то их нельзя назвать, потому что там численность 350-400 человек. А малый бизнес - в карпатском регионе. Они и сейчас страдают, ведь ресурса не хватает», - рассказал Медведев.

По его мнению, древесина не должна вывозиться из страны, поскольку это очень ценный ресурс, и он должен перерабатываться в Украине и экспортироваться в виде готовой продукции.

Он также опроверг аргумент сторонников отмены моратория на вывоз леса-кругляку, которые утверждают, что нет оснований волноваться, что лес начнут массово вывозить, потому что цены на него у нас выше, чем в Европе.

«Сегодня так. Но ведь цена поменяется, будет паритет цен, и повезут. Украина не богата на сырье, ресурсы ограничены, поэтому экспортировать в круглом виде, если у нас есть переработка. То, что Украина заготавливает, а это порядка 18-20 миллионов кубических метров древесины в год, то деревообработка в состоянии это освоить», - пояснил Медведев и призвал депутатов приобщить представителей деревообрабатывающей промышленности к работе над законопроектом №4197-д, чтобы внести все необходимые поправки ко второму чтению.

Напомним, в 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляку) на 10 лет. Однако в сентябре 2021 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4197-д о рынке древесины, в котором есть пункт о снятии моратория на экспорт.

Зато вице президент профессиональной ассоциации экологов Украины Валентин Щербина заявил, что Украина должна не только сохранить, но и усилить мораторий на экспорт леса-кругляка, а также усилить борьбу с нелегальным вывозом сырья, ведь в результате такого вывоза Украина теряет не только экоресурс, но и бюджетные поступления.