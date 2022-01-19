По данным СМИ, компания «ПБС» записано на работницу курорта «Буковель» Иванну Непик.

Об этом пишет Главком.



Компания ПБС, принадлежащая окружению олигарха Игорь Коломойского, выиграла очередной тендер на ремонт участка трассы Киев-Чоп в Закарпатской области стоимостью 1,31 млрд грн.



Об этом свидетельствуют итоги тендера 19 января, обнародованные в системе ProZorro.



Тендер был объявлен в ноябре 2021 года. В нем участвовало только две компании – ООО ШБУ-77 и ПБС.



Победителем признано ПБС из окружения Коломойского с ценой меньше конкурента на 1%.



Строк действия договора – до конца 2022 года.



Напомним, компания ПБС окружения Коломойского в 2021 году получила из государственного бюджета благодаря тендерам «Большой Стройки» 7,9 млрд грн.



Компания ПБС вошла в ТОП-4 крупнейших выгодоприобретателей «Большой Стройки». В 2020 году ПБС увеличила доходы в 4 раза благодаря участию в программе президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка».



По данным СМИ, ООО «ПБС» записано на работницу курорта «Буковель» Иванну Непик. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/kompaniya-iz-orbity-kolomoyskogo-poluchila-iz-byudzheta-ocherednye-13-mlrd-grn-na-remont-dorog-815694.html?fbclid=IwAR2xTrL6VF_YYDZPv616oVO-Ht9EqiD0quR_YebWgoBMFSuO15ZBNoSUMxk