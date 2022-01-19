Государственное регулирование цен на газ приведет к увеличению импорта газа, дальнейшему росту цен и будет иметь негативные последствия для всей газодобывающей отрасли Украины.

Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление энергетического сообщества Energy Club.

«Применение нерыночных инструментов регулирования цены в первую очередь негативно повлияет на украинскую газодобычу, ведь компании будут вынуждены пересмотреть инвестиционные программы и объемы бурения, что приведет к увеличению импорта газа, которое приведет к дальнейшему росту цен на газ», - говорится в нем.

Energy Club отмечает, что решения Кабинета Министров нарушают ряд международных обязательств Украины, Конституцию Украины и законы «О рынке природного газа» и «О государственной помощи субъектам хозяйствования» путем ограничения конкуренции и нарушения права частной собственности из-за экспроприации газа собственной добычи.

В то же время, европейские страны используют рыночные механизмы, такие как адресные субсидии домохозяйствам и снижение налогов для уязвимых секторов бизнеса, при урегулировании тяжелой ситуации, которая возникла из-за роста цен на газ.

Также в Energy Club добавили, что такие действия правительства в отношении газодобывающего сектора распространят свой негативный результат на экономику всей страны и приведут к ухудшению инвестиционного имиджа Украины.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 7000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.